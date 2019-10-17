Selçuk: Sınır ilçelerinde eğitimin aksaması söz konusu olamaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarda öğrencilerin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz." dedi.