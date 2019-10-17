Son Dakika Haberleri: Selçuk: Sınır ilçelerinde eğitimin aksaması söz konusu olamaz
Son Dakika Ekonomi Selçuk: Sınır ilçelerinde eğitimin aksaması söz konusu olamaz

Selçuk: Sınır ilçelerinde eğitimin aksaması söz konusu olamaz

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarda öğrencilerin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır.

Selçuk: Sınır ilçelerinde eğitimin aksaması söz konusu olamaz, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarda öğrencilerin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz." dedi.

Ziya Selçuk, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:47 
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