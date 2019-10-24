Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz"
Son Dakika Güncel Selçuk: 'Sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz'

Selçuk: "Sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması

Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı. (1)

Selçuk: Sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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