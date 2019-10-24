Selçuk: "Sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz"
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:54 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması
Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı. (1)
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