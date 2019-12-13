Selçuk'ta Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi - Son Dakika
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Selçuk'ta Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi tarafından Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi.

Selçuk'ta Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi, System.String[]

Selçuk Üniversitesi tarafından Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi.


Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi, Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği'nin de destek verdiği program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği Başkanı Mohammed Salel Alwainani, Allah'ın farklı milletleri birbirlerini tanıması için var ettiğini söyledi. Kültürler arası ilişkilere değinen Alwainani, "Yaşamdaki en güzel şey kültürde kabilede farklı ülkeler olarak var olmuş olmamızdır. Hedefimiz, başkalarının kültürlerini tanımaları sağlamaktır böylece ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Böylece bir elin parmakları gibi oluruz. Bu program kardeşlik gününün başlangıcıdır" dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel ise, milletlerin en büyük kültürünün dilleri olduğunu ifade etti. İnsanları bir araya getiren şeyin kalpten konuşulan dil olduğunu anlatan Özensel, "Kardeşliğimizin ve birliğimizin gücünü burada hep birlikte güçlendiriyoruz. Biz gençler olarak ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasına katkı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Biliyoruz ki bütün dünya ekonomik, sosyal, kültürel problemler olmak üzere birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümünde biz gençler, önemli sorumluluklar yüklenmekteyiz. Bizler, devir aldığımız güçlü değerlerimizin farkında olan gençleriz. Sahip olduğumuzu dayanak noktası yapıp güçlü bir medeniyet tasavvuru geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlayışla ümmet coğrafyasındaki gençlerle tüm dünyadaki gençlerle birlikte hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu millet tarih boyunca çok büyük işler yapmıştır. Biz gençlerin gayretleriyle de bu dünya döndükçe bu gençlik büyük işler yapmaya devam edecektir. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından ülke tanıtım sergileri açıldı, yöresel dans, şarkı ve şiir söyleşisi gerçekleştirildi. Programa, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi, Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. - KONYA

Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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