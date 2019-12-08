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Selçuk'ta 'Basketbol Söyleşisi' düzenlendi

6 saat önce

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 'Basketbol Söyleşisi' düzenlendi.

Selçuk'ta 'Basketbol Söyleşisi' düzenlendi, System.String[]

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 'Basketbol Söyleşisi' düzenlendi.


Türkiye Basketbol Federasyonu ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde "Basketbol Söyleşisi" gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Ümit Avcı'nın yaptığı söyleşide, TBF Ceo'su Milli Basketbolcu Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, Konya spor Koç'u Ozan Bulkaz, spor yazarı Gökhan German ile Gökhan Türe konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide; basketbolu Anadolu'ya tanıtmak ve yaygın hale getirmek, farklı illerdeki şikayet ve önerileri dinlemek; o bölgelerde basketbolu geliştirmek için neler yapılabileceği konusu konuşularak görüş alışverişinde bulunuldu. Milli takım ve Dünya Kupası'nda yaşanan gelişmelerle, Konya Basketbol takımı değerlendirildi. Ardından söyleşi, katılımcıların panelistlere soru ve cevaplarıyla sohbet şeklinde devam etti.


Programın sonunda TBF Ceo'su Milli Basketbolcu Ömer Onan tarafından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e hediye olarak verilen formayı, Rektör Şahin adına Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi aldı. Söyleşi sonunda konuşmacılara hediye takdim edildi.


Düzenlenen programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Gürsel Oğuz, Türkiye Basketbol Süper Ligi Oyuncusu Nihat Mala, Türk Milli Basketbolcu Efe Aydan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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