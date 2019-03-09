Selçuk'ta Çiftçiler İçin Köprü Yapımına Başlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde Küçük Menderes Nehri üzerinde çiftçilerin tarlalarına ve hal binasına ulaşımlarını kolaylaştırması amacıyla yapılması planlanan köprü için zemin etüt çalışmaları başladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Küçük Menderes Nehri üzerinde çiftçilerin tarlalarına ve hal binasına ulaşımlarını kolaylaştırması amacıyla yapılması planlanan köprü için zemin etüt çalışmaları başladı.



Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin 500 çiftçinin ulaşımını kolaylaştıracak köprü çalışmasına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin verdiği müjde sonrası çalışmalara başlandığını ifade etti.



Başterzi, "Yapımına başlanan köprü aynı zamanda Barutçu ve Zeytinköy için de alternatif yol olacak. Selçuk halkına söz verdiğimiz diğer projelerimiz de aynı hızla gerçekleşecek." dedi.



Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı da köprünün yapıldığı bölgede 60 bin dekar arazi üzerine odaya kayıtlı 3 bin 500 çiftçi olduğunu anımsatarak, "Köprü tamamlandığında çiftlerimiz 10 kilometre gitmektense sadece 2 kilometre ile ana yola çıkmadan hem arazilerine daha kısa yoldan gidecekler hem de ürünlerini hal binasına kolay bir şekilde ulaştırabilecekler." dedi.

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