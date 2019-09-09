Son Dakika Haberleri: Selçuk'ta "Geleneksel Aşure İkramı" yapıldı
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Selçuk'ta "Geleneksel Aşure İkramı" yapıldı

1 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından Alaeddin Keykubat Kampüsü içinde Muharrem Ayı dolayısıyla, "Geleneksel Aşure İkramı" yapıldı.

Selçuk'ta

Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından Alaeddin Keykubat Kampüsü içinde Muharrem Ayı dolayısıyla, "Geleneksel Aşure İkramı" yapıldı.


Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, aşure geleneği için Türk Kültürü'nün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Aşure için Türk Milleti arasındaki dayanışma göstergesi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Şahin, "Bir toplumu ayakta tutan yazılı kanunların, anayasasının dışında örf, adet, gelenek ve görenekleri vardır. Bu geleneği ve toplumsal birlikteliği canlı tutmak açısından da önem arz ediyor. Bu vesileyle de her yıl bu etkinliği sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.


Etkinlikte, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, misafirlere aşure ikramında bulundu.


Etkinliğe; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, Genel sekreter Yardımcısı Atilla Yılmaz, Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Abdullah Yorulmaz, öğrenciler, akademik ve idari personeller katıldı. - KONYA

Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat, Mustafa Şahin, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
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