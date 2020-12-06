Selçuk'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

İzmir'in Selçuk ilçesindeki kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ş.G. ve G.A'yı bir kişiye uyuşturucu satarken yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6,3 gram esrar, 7 fişek haline getirilmiş metamfetamin ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Zafer Mahallesinde tekel bayisine yapılan operasyonda da 52 litre etil alkolle kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İşletmenin sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.