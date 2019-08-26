Selçuk'ta kaçak kazı operasyonu
1 saat önce
Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yaptığını belirledikleri 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:38 Kaynak: AA
Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yaptığını belirledikleri 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Atatürk Mahallesi Arvalya mevkisinde kaçak kazı yapıldığı belirtilen bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda B.A, S.E, C.Ş, R.C. ve N.N, kazı yaptıkları esnada, suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
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