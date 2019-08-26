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Selçuk'ta kaçak kazı operasyonu

1 saat önce

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yaptığını belirledikleri 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Selçuk'ta kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yaptığını belirledikleri 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Atatürk Mahallesi Arvalya mevkisinde kaçak kazı yapıldığı belirtilen bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda B.A, S.E, C.Ş, R.C. ve N.N, kazı yaptıkları esnada, suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Jandarma, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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