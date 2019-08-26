Son Dakika Haberleri: Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı
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Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı

29 dakika önce

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı, System.String[]
İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi Avralya mevkisinde, kaçak kazı yaparak define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A., S.E., C.Ş., R.C. ve N.N.'yi, kaçak kazı sırasında suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
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