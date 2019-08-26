Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı
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İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
İZMİR'in Selçuk
ilçesinde, kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Selçuk Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi Avralya mevkisinde, kaçak kazı yaparak define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A., S.E., C.Ş., R.C. ve N.N.'yi, kaçak kazı sırasında suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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