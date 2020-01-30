Selçuk'ta 'Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 doğrultusunda 'Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı' gerçekleştirildi.



Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Köşkü VIP salonunda ve İbn-i Sina Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, birkaç hedefleri olduğunu ancak bu çalıştayı daha geniş hedefin tam da ortasına koyabileceklerini söyledi. Şu anda Türkiye'nin yoğun bir şekilde sağlık hizmeti sunumuyla ilgili süreçler yürüttüğünü ve bunu da sağlık turizmi adı altında kategorize ettiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin şunları kaydetti:



"33 yıldır sağlık sisteminin içinde bir kişi olarak ve bununda neredeyse yarısı kadar yönetim kadrolarında görev alan biri olarak şu iki şeyi mutlulukla ifade edebiliyorum. Birincisi sağlık eğitiminde ülkemiz dünyayla kıyaslandığı zaman genel ortalama olarak çok iyi durumdayız. Gerçekten itibar edilen güvenilen sağlık çalışanları yetiştiriyoruz. İkincisi, sağlık hizmeti sunumunda dünyanın en iyi ilk 3 ülkesinden birisiyiz. Türkiye'nin ihraç edebileceği alanlardan birisi de sağlık hizmetinin verilmesi ve sağlık hizmetinin sunumudur. Tabii temel konumuz yaşlılık. Yaşlılığa bakarken benimde ailemden iki kişi Avrupa'da hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla çok sayıda Müslüman Türk kimlikli insanlar, Avrupa'da kendi kültüründen çok farklı mahallerle de evler de yaşlandı. Belki komşuluk ilişkilerinin sıfırlandığı ortamda çan sesleriyle yaşamlarını sürdürdüler. Bu konuda bize çok sayıda talep geliyordu. Bu insanların kalıcı ya da geçici olarak rehabilite edilmeleri gerekiyordu. Amacımız; burada bu insanları tespit etmek ve değerlendirmek. Üniversitemizde; Yaşlı Engelli Bakım Merkezi KATUM gibi birçok üniversitemizin de buna benzer kuruluşlar var. Fakat Uluslararası alanda bir kuruluşa ihtiyaç duyuluyor. Çünkü bu tür uluslararası alandaki toplantılara paydaş olarak katılabilmemiz için uluslararası alanda olmamız gerekiyor" dedi.



"Bu çalıştaydan sonra elde edilecek verilerle adımlar atacağız"



Çalıştaydan sonra elde edilecek verilerle adım atacaklarını ifade eden Prof. Dr. Şahin, uygulayıcı olarak bu kararları işleyişe geçirmek istediklerini kaydetti. Son olarak da '17 Nisan Dünya Sağlık Günü Zirvesi'ni' Konya'da geniş bir katılımla yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, "9-11 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın himayelerinde Sosyal Politikalar Kurumu ile birlikte yürüttüğümüz 'Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişim Kongre'sini yapacağız. Uluslararası katılımcılar var. Allah bu çalışmaların sonunda bereketli ve toplum için faydalı kararlar almayı nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



İbn-i Sina Enstitüsü Başkanı Kemal Aydın, Konya'nın Selçuklu'da marka bir şehir olduğunu anlattı. Gençlikte İstanbul ise yaşlılık da Mevlana Diyarı Konya'nın önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Şahin, "Bugün siz kültür, medeniyet ve sağlık elçileri ile beraber 'Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı' yaptık. Yaşlılık Diplomasisi nedir? Devletlerle beraber Sivil Toplum Kuruluşlarının da el ele vererek dünyanın sağlık meselelerini çözmek ve anlamaktır. Burada sadece diplomasisi de doktorlar değil, Tıp'ın dışındaki disiplinlere de çok ihtiyaç var. 2050 yılına gelindiğin de 2 milyar insan yaşlanacak. Birleşmiş Milletler düzeyinde düşündüğümüz zaman bugün bu 2 milyar insanın yaklaşık 2 milyar da çevresini etkileyecek. Bir o kadar da engelli vatandaşlarımız var. Yani 2050 yılında 5 milyar insan sosyal hizmetlere ve sağlığa ihtiyaç duyacaktır" şeklinde konuştu.



Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı kapanış programında Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Enstitüsünün kurulması, her yaş dostu üniversite çalışmalarının başlatılması, İbn-İ Sina evinin kurulması, Selçuklu sağlık şehrinin kurulması, Geriontoloji ve Geriatri Engelliler/ Welness Sağlıklı Yaşam Merkezinin Kümelenmesi gibi tavsiye kararları alındı.



Program, 'Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı' konuşmacılarının sunumlarının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



Programa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in yanısıra, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Prof. Dr. Yakup Kara, İbn-i Sina Enstitüsü Başkanı Kemal Aydın, Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Öğr. Gör. Ülkü Saygılı, dekanlar, müdürler ve il sağlık müdürü çalışanları katıldı. - KONYA