Selçuk'ta Nazım Hikmet anıldı

SELÇUK (İzmir), DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, Şairi Nazım Hikmet Ran ölüm yıl dönümünde anıldı.

Saint Jean Bazilikası'nda düzenlenen gecede şair Nazım Hikmet, 56'ncı ölüm yıl dönümünde anıldı. Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in yanı sıra çok sayıda sanatsever geceyi izledi. Piyanoda Dengin Ceyhan notalarıyla, Nazım Hikmet'in şiirlerine hayat verdi. Tenor Fatih Kayhan ise, Nazım'ın şiirlerinden bestelenen şarkılarla, oyuncu Tuncer Yığcı da şiirlere sahne şovuyla eşlik ederek, katılımcılara akıllarda kalacak bir gece yaşattı. Gecenin sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Sengel, katılan sanatçılara teşekkür ederek, "Burada bu büyüyü bize yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin gibi sanatçılar hep var olsunlar. Size ihtiyacımız var" dedi.