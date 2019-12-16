Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Öztaş ve eşi Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş'ın düzenlediği "Orta Torosların Endemik Bitkileri" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



SÜ Rektörlük Binasında düzenlenen fotoğraf sergisinde konuşan Prof. Dr. Fulya Öztaş, " Toros Dağları, oldukça fazla bitki çeşitliliğine sahip, her mevsimi güzel. Olanaklarımız dahilinde Taşeli yöresine ait endemik bitkilerini çektiğimiz birbirinden güzel makro fotoğraflarını sizlerle bugün paylaşmak bizi gerçekten çok mutlu etti. Bize bu imkanı sağlayan Rektörüm Prof. Dr. Mustafa Şahin hocama huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli Prof. Dr. Mustafa Şahin hocama maddi, manevi desteklerinden dolayı müteşekkirim. Bölge bitkilerinin, özellikle endemik bitkileri fotoğraflamaktan büyük bir zevk alıyoruz. Bölge bitkilerinin tıbbı özelliklerini de gündeme getirilmesinin yararlı olacağını düşündük ve son yıllarda bu amaçla; Türkçe- İngilizce 3 kitap basıldı. Kitapların ülke genelinde gördüğü ilgi bizi ziyadesiyle memnun etti. İlk endemik bitkiler fotoğraf sergimizi 2017 yılında Konya Bayır Diamond Otel'de, daha sonra Taşeli'nin merkezi Ermenek'te ve geçen yıl Necmettin Erbakan Üniversitesinde açtık. Nihayet bugün kendi çalıştığım üniversitemde bu sergiyi açmaktan çok mutluyum" dedi.



SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, sergiyi gezerek Prof. Dr. Fulya Öztaş ve Prof. Dr. Haydar Öztaş'ı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Sergi Prof. Dr. Fulya Öztaş ve Prof. Dr. Haydar Öztaş'ın anlatımıyla ziyaretçilere gezdirildi.



"Orta Torosların Endemik Bitkileri" konulu fotoğraf sergisi 26 Aralık gününe kadar sergilenmeye devam edecek. Serginin açılışına; SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KONYA