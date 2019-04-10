Son Dakika Haberleri: Selçuk'ta Polis Çocuklarının Vefası

Selçuk'ta Polis Çocuklarının Vefası

1 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.

Selçuk'ta Polis Çocuklarının Vefası, System.String[]
İzmir'in Selçuk ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.

Protokol üyelerinin Selçuk Şehitliği ve şehit ailelerini ziyaret ettiği etkinlikler kapsamında Merkez Tahsinağa Camii'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu ve lokma dağıtıldı.


Hükümet Konağı Meydanı'ndaki tören ise Atatürk anıtına Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Törene polis kıyafetleri giyerek katılan polis çocukları, etkili olan şiddetli yağmura rağmen tören alanını terketmedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
İzmir, Polis, Selçuk, Güncel
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