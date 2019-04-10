Selçuk'ta Polis Çocuklarının Vefası
1 saat önce
İzmir'in Selçuk ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
'in Selçuk
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası
etkinliklerle kutlandı.
Protokol üyelerinin Selçuk Şehitliği ve şehit ailelerini ziyaret ettiği etkinlikler kapsamında Merkez
Tahsinağa Camii'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu ve lokma dağıtıldı. Hükümet
Konağı Meydanı'ndaki tören ise Atatürk
anıtına Emniyet Müdürü Muhittin Murat
Yener tarafından çelenk konulmasıyla başladı.
Törene polis kıyafetleri giyerek katılan polis çocukları, etkili olan şiddetli yağmura rağmen tören alanını terketmedi.
Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
Eliz Sakuçoğlu ile Aşk Yaşayan Ekin Mert Daymaz, Gönlünü Güzel Oyuncuya Kaptırdı
Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar