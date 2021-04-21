Selçuk'ta şehitler ve gaziler için anlamlı bağış - Son Dakika

Selçuk Belediyesi, kentteki şehit aileleri ve gaziler adına TEMA Vakfı'na bağış yaparak, şehitlerin ve gazilerin adlarını fidanlarla ölümsüzleştirdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. 14-20 Nisan Şehitler Haftası sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ceritoğlu Sengel, şehit ve gazi aileleri adına yapılan fidan bağışlarını paylaştı. Kentte yaşayan şehit ve gazi yakınları adına yapılan bağışların belgeleri de evlerine ulaştırıldı.

TEMA Vakfı'nın şehitler ve gaziler için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurmuş olduğu hatıra ormanlarına yapılan fidan bağışlarının kendilerini duygulandırdığını söyleyen Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Eren da, tüm şehit aileleri ve gaziler adına Başkan Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti. Başkan Ceritoğlu Sengel, ayrıca derneğe bayrak hediye etti. - İZMİR