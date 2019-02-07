Selçuk'ta Su Kesintisi
35 dakika önce
İzmir'in Selçuk ilçesinde 12 saatlik su kesintisine gidilecek.
İzmir
'in Selçuk
ilçesinde 12 saatlik su kesintisine gidilecek.
İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuk'ta yenilenen içme suyu şebeke hatlarına su verebilmek için ana dağıtım deposu çıkışından yeni döşenen iletim hattına bağlantı yapılacak.
Bu çalışma nedeniyle 7 Şubat 2019 Perşembe günü saat 20.00 ile 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 08.00 arasında su kesintisi yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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