Selçuk'ta su tasarrufunda önemli adımlar - Son Dakika

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yeşil alanlarda kullanılan otomatik sulama sistemi ve Deppo Efes'te kullanılan sifonik yağmur suyu toplama sistemi ile dikkat çeken Selçuk Belediyesi, her geçen gün daha fazla önem kazanan su tasarrufu adına önemli adımlar atıyor.

Selçuk ilçesindeki kent merkezinde, yaklaşık 255 bin metrekare yeşil alanın yüzde 87'sinde otomatik sulama sistemi kullanılıyor. Otomatik sulama sistemiyle, 100 metrekarelik bir alan baz alındığında 1 kişi ile yaklaşık 2.5 ton su kullanarak 1 saatte yapılan sulama işlemi, işçiliğe gerek kalmaksızın sadece 4 dakikada 160 litre su ile yapılabiliyor. Böylece 100 metrekarelik bir alanda 2.34 ton su tasarrufu sağlanırken, otomatik sulama sistemi ile Selçuk Belediyesi yüzde 93.6 oranında su tasarrufu yapıyor.

Deppo Efes'te ise tesisin çatısına konuşlandırılan sifonik yağmur suyu toplama sistemi ile yağmur suları yer altında bulunan depolarda biriktiriliyor. Arıtma sisteminden geçirilen temiz su, tesisin soğutma sisteminde ve kullanım suyu olarak kullanılırken, arıtılmayan su, bahçe sulaması yaparken kullanılıyor. Yoğun su tüketimi olan Deppo Efes, kurulan sifonik yağmur suyu toplama sistemi ile su ihtiyacını yağmur suyundan karşılıyor. - İZMİR