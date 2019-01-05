Son Dakika Haberleri: Selçuk'ta Tır Şarampole Uçtu, 1 Kişi Ağır Yaralandı

Selçuk'ta Tır Şarampole Uçtu, 1 Kişi Ağır Yaralandı

1 saat önce

Selçuk Çamlık yokuşunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden ve şarampole uçan Tır Şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Selçuk'ta Tır Şarampole Uçtu, 1 Kişi Ağır Yaralandı, System.String[]
Selçuk Çamlık yokuşunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden ve şarampole uçan Tır Şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza Aydın İzmir otoyolu Selçuk Çamlık yokuşunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Aydın yönünden Selçuk yönüne gitmekte olan Mahmut Fakir'in (53) kullandığı lojistik malzeme yüklü 54 AAK 008 plakalı Tır, gece sabaha karşı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan Tır Şoförü Hasan Fakir'e ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücülerin haber verdiği sağlık ekipleri yaptı. Selçuk Devlet Hastanesine ilk müdahalesi tamamlandıktan sonra İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücü Mahmut Fakir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

İzmir, Çamlık, Selçuk, 3. Sayfa
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