Selçuk'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satacağı belirtilen kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında takip edilen motosikletteki O.N.Ş. ve E.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.K'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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