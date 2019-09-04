Son Dakika Haberleri: Selçuk'taki balık ölümlerinin araştırılması için gölden numune alındı
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Selçuk'taki balık ölümlerinin araştırılması için gölden numune alındı

6 saat önce

İZMİR'in Selçuk ilçesinde bulunan Barutçu Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan ve veterinerler bölgede inceleme yaptı.

Selçuk'taki balık ölümlerinin araştırılması için gölden numune alındı, System.String[]

İZMİR'in Selçuk ilçesinde bulunan Barutçu Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan ve veterinerler bölgede inceleme yaptı. Ölümlerin nedeni, balıklardan ve sudan alınan numuneler incelendikten sonra ortaya çıkacak.

Selçuk ilçesinde bulunan Barutçu Gölü'ndeki balık ölümleri meydana geldi. Bunun üzerine Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan ve veterinerler bölgede incelemelerde bulundu. Sudan ve ölen balıklardan numuneler alındı. Sudan alınan numuneler Çanakkale'de bulunan İl Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Ölü balıklardan alınan numunelerin ise Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde inceleneceği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, İzmir'de 21 noktadan numune aldıklarını, aynı zamanda Selçuk'ta da 4 göletten düzenli olarak numuneler alındığını ifade etti. Musa Bakan şunları söyledi:

"Arkadaşlarım burada öncelikli olarak yüzeyden su örneği ve akabinde de balık örnekleri aldı. Bu balık ölümleriyle ilgili tespit yapabilmemiz için numunelerin laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor. Gerekli tedbirleri alma noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapacağız. Bakanlığımızın ve Bakanımızın önceliği insan sağlığıdır."

Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:26 Kaynak: DHA
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