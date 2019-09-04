Son Dakika Haberleri: Selçuk'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak
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Selçuk'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak

2 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Barutçu Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümlerinin araştırılması için gölden ve balıklardan numune alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Barutçu Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümlerinin araştırılması için gölden ve balıklardan numune alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, göl ve çevresinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 21 noktadan numune aldıklarını ve Selçuk ilçesindeki 4 göletten de düzenli olarak numuneler alındığını ifade etti.

Bakan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım burada öncelikli olarak yüzeyden su örneği ve akabinde de balık örnekleri aldı. Bu balık ölümleriyle ilgili tespit yapabilmemiz için numunelerin laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor. Çanakkale İl Kontrol Laboratuvarında su numunesine bakılacak. Balık numunesine de Veteriner Araştırma Enstitümüzce bakılacak ve nihayetinde buradan çıkan sonuçla birlikte bizler de sonucu göreceğiz. Gelen sonuçlara göre tedbirleri alma noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle beraber gerekli çalışmaları yapacağız. Bakanlığımızın ve bakanımızın önceliği insan sağlığıdır."

Selçuk, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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