Son Dakika Haberleri: Selçuk'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
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Selçuk'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

2 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Barutçu Gölünde meydana gelen toplu balık ölümlerinin araştırılması için gölden ve balıklardan numune alındı.

Selçuk'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor, System.String[]

Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, göl ve çevresinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan, İzmir'de 21 noktadan numune aldıklarını ve Selçuk ilçesindeki 4 göletten de düzenli olarak numuneler alındığını ifade etti.

Bakan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım burada öncelikli olarak yüzeyden su örneği ve akabinde de balık örnekleri aldı. Bu balık ölümleriyle ilgili tespit yapabilmemiz için numunelerin laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor. Çanakkale İl Kontrol Laboratuvarında su numunesine Veteriner Araştırma Enstitümüzde de balık numunesine de bakılacak ve nihayetinde buradan çıkan sonuçla birlikte bizler de bir yol haritası oluşturacağız. Gerekli tedbirleri alma noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle beraber çalışmalar yapacağız. Bakanlığımızın ve bakanımızın önceliği insan sağlığıdır" dedi.

Selçuk, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:27 Kaynak: Bültenler
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