Son Dakika Haberleri: Selçuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Selçuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

32 dakika önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]
İZMİR (İHA) – İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk'ta başlattıkları geniş çapta araştırmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.T, T.Y ve K.T. isimli şahıslar emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan M.T ve T.Y serbest bırakılırken, K.T ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan K.T, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını hiç ara vermeden devam edeceğini bildirdi. - İZMİR
Selçuk, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Yıldırım'dan "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" sorusuna kahkahalı yanıt Sosyal medya fenomenine hapis cezasının gerekçesi açıklandı Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 23:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selçuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]