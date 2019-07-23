Selçuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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İZMİR (İHA) – İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
İZMİR (İHA) – İzmir
'in Selçuk
ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Selçuk'ta başlattıkları geniş çapta araştırmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi
'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.T, T.Y ve K.T. isimli şahıslar emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan M.T ve T.Y serbest bırakılırken, K.T ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan K.T, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını hiç ara vermeden devam edeceğini bildirdi. - İZMİR
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