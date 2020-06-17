AA Editör Masası

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

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Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."