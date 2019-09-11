Selçuk'tan, Hizan'da vefat eden öğrenciler için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bitlis'te 6'sı çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenciler ve yakınları için başsağlığı diledi.

Selçuk, Twitter hesabından, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "Bitlis Hizan'da meydana gelen elim trafik kazasında öğrencilerimiz ve yakınlarını kaybettiğimiz haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.