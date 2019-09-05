Selçuk: "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il...
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Selçuk: "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:24 Kaynak: AA
Selçuk: "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu."
Selçuk: "(Bağış talebi) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu... Nihat Hatipoğlu, ağabeyinin AK Parti'yi hedef alan sözlerini yorumladı Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum Hakem Kurulu kararıyla memurlara yeni haklar sağlandı