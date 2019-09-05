Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il...
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Selçuk: "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il...

7 dakika önce

Selçuk: "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.

Selçuk:

Selçuk: "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu."

Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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