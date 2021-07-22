Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan ve Murat Kurşun gibi sanat dünyasından ünlü isimler de Alişan'ı yalnız bırakmadı. Ama gözler Alişan'ın yakın arkadaşı olan ve son bir senedir birlikte program yaptığı Demet Akalın'ı aradı. Hayat arkadaşı Okan Kurt'un cenazeye katılırken, Demet Akalın'ın katılmaması dikkat çekti.

Yakın arkadaşının en acı gününde yanında olamayan Akalın'ın iki gün önce güneş alerjisi olduğu ve bu sebeple cenazeye katılmadığı iddia edildi.

Ayrııca Alişan'ın yıllarca aynı yapım şirketinde çalıştığı ve uzun süre yan yana olduğu Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz'in de katılmaması dikkat çekti. Kırmızıgül'ün Tektaş'ın hayatını kaybetmesinin hemen ardından hastaneye gittiği öğrenildi. Deniz ise, sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.