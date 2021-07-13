Selçuk Tektaş için kritik süreç devam ediyor! Buse Varol güncel durumu paylaştı

Ünlü şarkıcı Alişan Tektaş'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Kardeş Tektaş, hastalanmasından kısa süre sonra durumunun ağırlaşmasıyla birlikte yoğun bakıma kaldırılarak, entübe edildi. Hastalık sürecinin nasıl ilerlediği merak edilen Selçuk Tektaş'ın son durumuyla ilgili yengesi Buse Varol'dan paylaşım geldi.

"MUCİZELERE TANIKLIK EDERİZ İNŞALLAH"

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Buse Varol hastane bahçesinden yaptığı paylaşıma, "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.

İKİ KIZ ÇOCUĞU BABASI

Buse Varol, Selçuk Tektaş için sevenlerinden dua istedi. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.