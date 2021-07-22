Üye Girişi
Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma - Son Dakika

Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma

22.07.2021 08:03
Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma, System.String[]

Alişan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sonrası Alişan'ın eşi Buse Varol'un yanına giden Tektaş'ın büyük kızının "Babam bıraktı, sen bırakma ne oldu" dedi. Duydukları karşısında yıkılan Varol ise küçük kıza sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 20 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş yaşamını yitirdi. Tektaş, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

ACILI AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan acılı anne, eş, çocuklar ve Alişan, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Selçuk Tektaş'ın büyük kızının Buse Varol Tektaş'ın yanına giderek söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu.

"BABAM BIRAKTI, SEN BIRAKMA"

Babasının ölümüyle yıkılan çocuk, Varol'a "Babam bıraktı, sen bırakma ne olur" dedi. Duydukları karşısında yıkılan Varol ise Tektaş'a sarılarak "Seni asla bırakmayacağım" deyip gözyaşlarına boğuldu.

Buse Varol, Cenaze, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir açıklarında yarım saat arayla 2 deprem meydana geldi 04:45 İzmir açıklarında yarım saat arayla 2 deprem meydana geldi Annesinin boğazını kesen cani evladın yakalandığı sırada kullandığı ifadeler kan dondurdu 00:27 Annesinin boğazını kesen cani evladın yakalandığı sırada kullandığı ifadeler kan dondurdu Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar 00:10 Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar
PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı 23:20 PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi 22:12 Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü 21:34 Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü
Utanç gecesi! Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu 20:41 Utanç gecesi! Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp 18:39 Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp

Son Dakika Haberleri
17:35 Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı var
17:32 Yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu! Çiftlik sahibi, varını yoğunu kaybetti
17:26 Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız
17:15 Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı
17:05 Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içti, canından oldu
17:02 Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
16:52 Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız
16:29 Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi
16:18 Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yı gözüne kestirdi
15:49 PSV maçına saatler kala, Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video!
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı         
07:40
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı         
00:46
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi         
23:05
ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi         
21:37
Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti         
21:23
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız         
17:26
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi         
16:31
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu         
15:35
Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar         
15:30
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 08:13:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement