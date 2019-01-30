Selçuk: "(Temel Liselerin Kapatılması) Bu Sürecin Sancısız Bir Şeklide Gelişmesi İçin Her Türlü...
1 saat önce
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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