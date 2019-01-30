Son Dakika Haberleri: Selçuk: "(Temel Liselerin Kapatılması) Bu Sürecin Sancısız Bir Şeklide Gelişmesi İçin Her Türlü...

Selçuk: "(Temel Liselerin Kapatılması) Bu Sürecin Sancısız Bir Şeklide Gelişmesi İçin Her Türlü...

1 saat önce

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katıldı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katıldı.(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Türkiye, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı

Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar 25 Metrekarelik Atölyede Üretip 7 Milyon Lira Ciro Yaptılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:08:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selçuk: "(Temel Liselerin Kapatılması) Bu Sürecin Sancısız Bir Şeklide Gelişmesi İçin Her Türlü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]