Selçuk Tepeli kovuldu mu? FOX TV yöneticileri iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Selçuk Tepeli kovuldu mu? FOX TV yöneticileri iddiaları yalanladı

21.05.2022 15:28

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin zor durumunu anlattığı haber sonrasında sinirlerine hakim olamadı ve elindeki kağıtlarla bardağı fırlatarak yayından çıktı. Bu gelişme sonrası kanaldan kovulduğu öne sürülen Tepeli ile ilgili iddiaları FOX TV yöneticileri yalanladı.

Selçuk Tepeli, çiftçilerin sorunlarını dile getiren haberin ardından sinirlerine hakim olamadı. Haberin yayınlanmasının ardından "Geç abi geç" diyerek yönetmene seslenen Selçuk Tepeli elindeki kalemi, ardından da bardağı fırlattı.

"SELÇUK TEPELİ KAPININ ÖNÜNE KOYULMUŞ"

Selçuk Tepeli'nin bu anları sonrasında AK Parti'den iki kez milletvekili adayı olan Cihan Saraç, sosyal medya hesabından bir iddia ortaya attı. Saraç, "FOX TV'nin bardak fırlatan artist sunucusu Selçuk Tepeli kapının önüne koyulmuş. Doğrusu buydu" şeklinde mesaj yazdı.

KANAL YÖNETİCİLERİ İDDİAYI YALANLADI

Bu paylaşım gözler FOX TV'ye çevrildi. Selçuk Tepeli'nin kovulduğu yönündeki iddiaları yalanlayan kanalın üst düzey yöneticileri iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AK PARTİLİ İSİMDEN RTÜK'E ÇAĞRI

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de RTÜK'e çağrı yaparak "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, FOX TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı.

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Selçuk Tepeli, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Medya Selçuk Tepeli kovuldu mu? FOX TV yöneticileri iddiaları yalanladı - Son Dakika


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