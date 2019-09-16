Selçuk: "Trafik eğitimi konusundaki bilinçlenme ülkemizin her şeyi ile çok çok ilgili"
1 saat önce
Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:11 Kaynak: AA
Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'nda konuştu.
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