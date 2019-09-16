Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Trafik eğitimi konusundaki bilinçlenme ülkemizin her şeyi ile çok çok ilgili"
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Selçuk: "Trafik eğitimi konusundaki bilinçlenme ülkemizin her şeyi ile çok çok ilgili"

1 saat önce

Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Selçuk: Trafik eğitimi konusundaki bilinçlenme ülkemizin her şeyi ile çok çok ilgili

Ziya Selçuk, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:11 Kaynak: AA
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