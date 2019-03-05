Selçuk: "Tüm Derslere İlişkin Video Kütüphanesi Oluşturuyoruz.

Selçuk: "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz.

Selçuk: "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz."

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