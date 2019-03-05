Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Tüm Derslere İlişkin Video Kütüphanesi Oluşturuyoruz.

Selçuk: "Tüm Derslere İlişkin Video Kütüphanesi Oluşturuyoruz.

38 dakika önce

Selçuk: "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz.

Selçuk:
Selçuk: "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:33 Kaynak: AA

Selçuk, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak

Kılıçdaroğlu, Yeni Parti İddialarıyla İlgili Konuştu: Hayırlı Olsun! Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:11:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Tüm Derslere İlişkin Video Kütüphanesi Oluşturuyoruz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]