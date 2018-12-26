Selçuk, Tunus Sfax Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü İmzaladı

Selçuk Üniversitesi ile Tunus Sfax Üniversitesi arasında Erasmus+Programı KA 107 kapsamında kurumlararası iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuk Üniversitesi ile Tunus Sfax Üniversitesi arasında Erasmus+Programı KA 107 kapsamında kurumlararası iş birliği protokolü imzalandı.



Tunus Sfax Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdelwahed Mokni ve beraberindeki heyet Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gerçekleşen protokol töreninde Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tunus Sfax Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdelwahed Mokni ve beraberindeki heyet, SÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Gölcü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Kuş ve Helvacızade Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de bulundu. Tıp, güzel sanatlar ve edebiyat alanında öne çıkan Tunus Sfax Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalanarak her alanda karşılıklı birlikte çalışılmaya karar verildi.



Selçuk Üniversitesi ile Tunus Sfax Üniversitesi arasında Erasmus+Programı KA 107 kapsamında kurumlararası iş birliği protokolü kapsamında Avrupa Birliği mevzuatına göre ortak ülkeler statüsünde yer alan Tunus ile öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Karşılıklı görüşmeler sonucunda anlaşmaya ilk olarak mühendislik, güzel sanatlar ve spor bilimleri alanları dahil edildi. AB fonlarının müsaitliği doğrultusunda daha sonra bu anlaşmaların kapsamını genişletmek üzere prensipte anlaşmaya varıldı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, imzalanan protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti.



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, ziyaretin sonunda Tunus Sfax Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdelwahed Mokni ve beraberindeki heyete hediye takdiminde bulundu. - KONYA

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