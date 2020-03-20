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Selçuk: "Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece...
6 saat önce
Selçuk: "Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız."
Selçuk: "Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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