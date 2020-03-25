Son Dakika › Güncel › Selçuk: '(Ücretli öğretmenler) Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak' - Son Dakika
Selçuk: "(Ücretli öğretmenler) Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak"
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:01 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Koca'dan, Fazıl Say'a destek teşekkürü Korona virüse karşı proje geliştirdi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi