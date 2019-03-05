Selçuk: "Üniversitelerle Yaptığımız Anlaşmalarla Öğretmenlere Yan Alanlarda Sertifikalar Vereceğiz.
2 saat önce
Selçuk: "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz.
Selçuk
: "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil"
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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