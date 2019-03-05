Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Üniversitelerle Yaptığımız Anlaşmalarla Öğretmenlere Yan Alanlarda Sertifikalar Vereceğiz"

Selçuk: "Üniversitelerle Yaptığımız Anlaşmalarla Öğretmenlere Yan Alanlarda Sertifikalar Vereceğiz"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Selçuk: "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:46 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel
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