Selçuk: "Üniversitelerle Yaptığımız Anlaşmalarla Öğretmenlere Yan Alanlarda Sertifikalar Vereceğiz"
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Selçuk: "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil"
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:46 Kaynak: AA
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