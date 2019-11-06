Son Dakika Haberleri: Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO, LÖSEV'in farkındalık çağrısına katıldı
Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO, LÖSEV'in farkındalık çağrısına katıldı

Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO, LÖSEV'in farkındalık çağrısına katıldı

8 saat önce

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) destek verdi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO, LÖSEV'in farkındalık çağrısına katıldı, System.String[]

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) destek verdi.

Kendisi de zamanında lösemi ile mücadele eden ve şu an LÖSEV üyesi olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi olan Nilay Tanrıkulu'nun öncülüğünde yüksekokulun organize ettiği etkinlikte derneğin kampanyaya duyarsız kalmayan öğrenciler maskelerini takarak hazırladıkları renkli afişlerle lösemili çocukların yanında olduklarını belirtti.


Etkinliğe katılarak lösemili çocuklara destek veren Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahu Cavlazoğlu Davulcu, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Bozkır Meslek Yüksekokulu olarak Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım etkinliğinde biz de varız." dedi.

Lösemili çocuklarımızın her zaman yanındayız. LÖSEV'in çalışmaları sayesinde lösemi ile mücadele alanında önemli ilerlemelerin sağlandığını biliyoruz. Biz de bu kampanya kapsamında bu hastalıkla mücadele edenlerin, yakınlarının, sağlık kurum ve kuruluşlarının mücadelesini destekliyoruz." diye konuştu.


Öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" sloganıyla hep birlikte maskelerini taktı.

Renkli boyalarla ellerini boyayan öğrenciler lösemili çocuklara dikkat çekmek için hazırlanan pankartlara el baskısı yaptı.

Selçuk Üniversitesi, Halkla İlişkiler, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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