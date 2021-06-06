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Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek verecek - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek verecek

06.06.2021 16:05
Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek verecek, System.String[]

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile AHS Anadolu Endüstri Anonim Şirketi arasında elektrikli traktör geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile AHS Anadolu Endüstri Anonim Şirketi arasında elektrikli traktör geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Ziraat Fakültesi tarafından yürütülecek proje ile firmanın üretmiş olduğu traktörlerin, elektrikli traktör olarak geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi ile AHS Anadolu Endüstri Anonim Şirketi arasında imzalanan ve elektrikli traktör geliştirilmesine yönelik hazırlanan iş birliği protokolü kapsamında firma tarafından elektrikli traktör için yapılan çalışmalara, Ziraat Fakültesindeki uzman akademisyenlerden oluşturulacak ekip tarafından danışmanlık hizmeti verilecek. İlgili kuruluşlar ile görüşülerek üniversite - sanayi iş birliği kapsamında projeler geliştirilecek. Türkiye ve dünya genelindeki çalışmalar ortaya konulacak ve yol haritası belirlenecek; proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından eylem planları hazırlanacak. İş birliği protokolünün imzalarını, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile AHS Anadolu Endüstri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Şişmanoğlu attı.

"Selçuk Üniversitesi ilk 10'da yer alıyor"

Elektrik türevleriyle ilgili çalışmalarda Selçuk Üniversitesinin ilk 10'da yer aldığını belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, "Ziraat Fakültesi ve Teknoloji Fakültemiz, bu anlamda kendini ispatlamış birimlerimizden. Buralardaki akademisyenlerimiz oldukça deneyimli. Üniversitemizde, elektrikli yarışlar için çalışma süreci başlatıldı ve bu alana kaynak aktardık. Gençlerimiz, elektrikli araç üretimi ve TEKNOFEST'teki yarışlara katılmak için gayret ediyor. Bu konudaki Ar-Ge çalışmalarımız yaklaşık 1 yıldır sürüyor. Görevi devraldıktan sonra makam araçlarını merkeze çektik ve üniversitemizin bünyesine elektrikli araçları kattık. Bu araçlar, öğrencilerimize de model olacak. Selçuk Üniversitesi olarak bu tür projelere destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Selçuk Üniversitesi'nin bilgisinden yararlanılacak"

AHS Anadolu Endüstri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Şişmanoğlu da "Akademisyenlerle yaptığımız görüşmeler sonunda böyle bir adım atmaya karar verdik. Selçuk Üniversitesinin bilgisi ve bizlerin üretim desteğiyle projenin olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum. Başarılı olup bu alanda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da "Ziraat Fakültesi olarak traktör üretiyor olmamız, Selçuk Üniversitesi için de önemli bir kazanım sağlayacak. Teknolojik ürünlerin, çiftçinin isteği üzerine yapılmaması, üreticinin beklentileri karşılayamaması halinde pazar bulması da imkansız. Bu nedenle çiftçinin ihtiyaçları doğrultusunda adım atılacak ve bu projemiz diğer birimlerimize de örnek olacak" ifadelerini kullandı. - KONYA

Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek verecek
Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek verecek
Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek verecek

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Traktör, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selçuk Üniversitesi, elektrikli traktör için destek verecek - Son Dakika Ekonomi


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