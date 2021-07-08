Selçuk Üniversitesi, iş dünyasına önemli fırsatlar sunuyor

Bilgi birikimi ve teknik alt yapısıyla pek çok alanda öncü olan Selçuk Üniversitesi, iş dünyasına da önemli fırsatlar sunuyor.

Selçuk Üniversitesi Teknokent ile otomotiv yedek parça imalatında faaliyet gösteren Yumak Air Brake Systems arasında imzalanan iş birliği protokolü ile üniversite - sanayi iş birliği kapsamında Selçuk Üniversitesi bünyesindeki nitelikli iş gücünün sanayiye kazandırılması amaçlanıyor. Protokolle, Selçuk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin elde ettikleri akademik bilgileri firma bünyesinde uygulamaya koyarak yetkinlik ve kapasitelerinin geliştirilmesi, firma ile ortak staj programlarının düzenlenmesi ve ilgili alanlarda birlikte hareket edilmesi hedefleniyor. İşbirliği protokolünün imzalarını, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve Yumak Air Brake Systems Genel Müdürü Eymen Yumak attı. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hamurcu, Genel Müdür Yardımcıları Cem Ünal ve Ahmet Rıza Balım, Teknokent Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Aykut Alçayır da katıldı.

"Daha güçlü bir türkiye için gayret ediyoruz"

Üniversite - sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi noktasında imzalanan protokolün oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Aksoy, " Konya'nın ihtiyaç duyduğu bilimsel desteği sağlamaktan, Ar-Ge çalışmalarıyla iş dünyasına katkı vermekten mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimiz, sizin bilgi birikiminizden faydalanabilecek. Teknokent, bizim sanayiye açılan yüzümüz. Sanayi ile üniversiteyi buluşturduğumuzda, dünyada söz sahibi şirketlere sahip olan Konya, daha da büyüyecek. Üniversite ile sanayiyi birleştiren en kolay yol, Teknokent. Karşılıklı bilgi alışverişi ile ülkemiz daha da güçlü hale gelecek. Selçuk Üniversitesi, YÖK sıralamalarında kimya ve gıda güvenliğinde Türkiye'de ilk 3'te, otomotivde de ilk 10'da yer alıyor. Alt yapısını güçlendiren ve takip edilen bir Üniversitesi hüviyeti kazanan Selçuk Üniversitesini daha iyi yerlere taşımak için gayret ediyoruz. Görevi devraldığımız günden itibaren gecemizi gündüzümüze katarak öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alması için çabalıyoruz. Sanayideki ara eleman ihtiyacının karşılanması adına adımlar atıyor ve daha güçlü bir Türkiye için gayret ediyoruz" dedi.

"Üniversite - sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz"

1978 yılında kurulan firmalarının, Şubat ayından itibaren 3 vardiya sistemi ile çalışmaya başladığını belirten Yumak Air Brake Systems Genel Müdürü Eymen Yumak da, "Yaklaşık 600 çalışanımız var. Yatırımlarımız devam ediyor. Yılsonunda kapasitemizi daha da artıracağız. Üniversite - sanayi iş birliğine büyük önem veriyoruz. Teknokent aracılığıyla önemli kazanımlar elde ettik. Teknokent bünyesinde Yumak İnovasyon adında şirketimiz bulunuyor. Nitelikli personele çok ihtiyacımız var. Bu noktada üniversitedeki öğrenciler, kurumumuzdaki imkanlardan yararlanabilir. Şehrimizin köklü üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi ile iş birliği yapmak bize mutluluk veriyor" diye konuştu. - KONYA