Selçuk Üniversitesi'nde 39 ülkeden 800 eser sergilendi - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "POMO III (Postmodern) Uluslararası Posta Sanatı Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, sergide 39 ülkeden 700 sanatçıya ait 800 eserin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Şahin, üçüncüsü düzenlenen sergiye Türkiye, Afganistan, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, İspanya ve Hollanda gibi 39 ülkeden katılım olduğunu aktardı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran da sanatsal etkinliklerin eğitimin bir parçası olduğunu vurguladı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken ise "POMO III (Postmodern) Uluslararası Posta Sanatı Sergisi" ile dünyanın dört bir yanındaki 700 sanatçının 800 eserini değerlendirme imkanı oluştuğunu ifade etti.

Serginin, 30 Kasım'a kadar açık kalacağı bildirildi.