Son Dakika Haberleri: Selçuk Üniversitesi'nden Başarılı Öğrencilere Burs Desteği

Selçuk Üniversitesi'nden Başarılı Öğrencilere Burs Desteği

1 saat önce

Selçuk Üniversitesi ile Ilgın Kalkınma, Tanıtma, Kamu Hizmetlerini ve Eğitimi Destekleme Derneği arasında başarılı öğrencilere burs vermek için protokol imzalandı.

Selçuk Üniversitesi'nden Başarılı Öğrencilere Burs Desteği, System.String[]
Selçuk Üniversitesi ile Ilgın Kalkınma, Tanıtma, Kamu Hizmetlerini ve Eğitimi Destekleme Derneği arasında başarılı öğrencilere burs vermek için protokol imzalandı.

Ilgın Kaymakamlığında düzenlenen törende konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye'de örnek bir uygulamayı başlattıklarını, açık olan bütün programlara ilk 5'te yerleşen öğrencilere eğitim süresi boyunca burs verileceğini söyledi.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu da, dernek aracılığıyla yüksek okul öğrencilerine burs vermeyi vaat ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimize, başarılı oldukları sürece eğitim-öğretim hayatları boyunca söz konusu bursu Ilgın halkının desteğiyle sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yüksek okulumuz doldukça üniversitemizin de desteğiyle yeni bölümleri açıp burs vermeye devam edeceğiz." dedi.

Törene Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:31 Kaynak: AA

Ilgın, Selçuk Üniversitesi, Güncel
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