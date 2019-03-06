Selçuk Üniversitesi'nden Başarılı Öğrencilere Burs Desteği

Selçuk Üniversitesi ile Ilgın Kalkınma, Tanıtma, Kamu Hizmetlerini ve Eğitimi Destekleme Derneği arasında başarılı öğrencilere burs vermek için protokol imzalandı.

Selçuk Üniversitesi ile Ilgın Kalkınma, Tanıtma, Kamu Hizmetlerini ve Eğitimi Destekleme Derneği arasında başarılı öğrencilere burs vermek için protokol imzalandı.



Ilgın Kaymakamlığında düzenlenen törende konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye'de örnek bir uygulamayı başlattıklarını, açık olan bütün programlara ilk 5'te yerleşen öğrencilere eğitim süresi boyunca burs verileceğini söyledi.



Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu da, dernek aracılığıyla yüksek okul öğrencilerine burs vermeyi vaat ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimize, başarılı oldukları sürece eğitim-öğretim hayatları boyunca söz konusu bursu Ilgın halkının desteğiyle sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yüksek okulumuz doldukça üniversitemizin de desteğiyle yeni bölümleri açıp burs vermeye devam edeceğiz." dedi.



Törene Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç da katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Milyonlarca Kamu Çalışanının Gözü Bu Toplantıda

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı

Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması

İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!