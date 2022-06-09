Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Selçuklu'daki okulları yeniden tasarlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Selçuklu'daki okulları yeniden tasarlıyor

09.06.2022 12:35
Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Selçuklu'daki okulları yeniden tasarlıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan "Selçuklu'da Eğitim Mekanları Yeniden Tasarlanıyor" adlı iç mimari projelerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan "Selçuklu'da Eğitim Mekanları Yeniden Tasarlanıyor" adlı iç mimari projelerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir, Selçuk Üniversitesi Müze Binasındaki serginin açılışında "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak bu projede okullarımızın tercih edilmesi, bizi ayrıca mutlu etti. İmam hatip okullarımız, asırlık geçmişi, eğitim tecrübesiyle çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, milli kültüre duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirmeye devam ediyor." dedi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversite olarak öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra toplumun tüm kesimleriyle de alakalı proje ve çalışmalarda yer almayı ve imkanlar dahilinde katkıda bulunmayı önemsediklerini belirtti.

Aksoy, "Eğitim kurumları, topluma hizmet ettiği sürece varlığını muhafaza eder. Toplumdan uzak kurumlar, topluma yük olur. Nitelikli eğitim için büyük bir öneme sahip eğitim mekanlarının tasarımı adına oldukça faydalı olacağını düşündüğüm bu sürecin, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da öğrencilerin hazırladığı tasarımların hayat bulduğu zaman okullara değer katacağını kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından "Selçuklu'da Eğitim Mekanları Yeniden Tasarlanıyor" projesinin seçici kurul üyelerine teşekkür plaketi, tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Programda son olarak iç mimari proje sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Selçuklu'daki okulları yeniden tasarlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:24 Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor
12:20 Manzarayı çeken vatandaş, yıldırım düşme anını kaydetti!
12:14 Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak
12:05 Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü
11:55 Alparslan Kuytul "Savcı ve hakimleri hedef gösterme" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
11:52 Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar
11:34 Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?
11:27 Cem Uzan çok iddialı: 2023'te yapılacak seçimde adayım, beni izleyenler teveccüh gösterirse Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım
11:25 Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 12:39:38. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Selçuklu'daki okulları yeniden tasarlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement