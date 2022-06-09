Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Selçuklu'daki okulları yeniden tasarlıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan "Selçuklu'da Eğitim Mekanları Yeniden Tasarlanıyor" adlı iç mimari projelerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir, Selçuk Üniversitesi Müze Binasındaki serginin açılışında "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak bu projede okullarımızın tercih edilmesi, bizi ayrıca mutlu etti. İmam hatip okullarımız, asırlık geçmişi, eğitim tecrübesiyle çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, milli kültüre duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirmeye devam ediyor." dedi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversite olarak öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra toplumun tüm kesimleriyle de alakalı proje ve çalışmalarda yer almayı ve imkanlar dahilinde katkıda bulunmayı önemsediklerini belirtti.

Aksoy, "Eğitim kurumları, topluma hizmet ettiği sürece varlığını muhafaza eder. Toplumdan uzak kurumlar, topluma yük olur. Nitelikli eğitim için büyük bir öneme sahip eğitim mekanlarının tasarımı adına oldukça faydalı olacağını düşündüğüm bu sürecin, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da öğrencilerin hazırladığı tasarımların hayat bulduğu zaman okullara değer katacağını kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından "Selçuklu'da Eğitim Mekanları Yeniden Tasarlanıyor" projesinin seçici kurul üyelerine teşekkür plaketi, tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Programda son olarak iç mimari proje sergisinin açılışı gerçekleştirildi.