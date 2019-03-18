Son Dakika Haberleri: Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısı

Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısı

54 dakika önce

Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin Antalya'daki Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'nda 2 birincilik, 3 ikincilik, 5 de üçüncülük derecesi elde ettiği bildirildi.

Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısı, System.String[]
Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin Antalya'daki Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'nda 2 birincilik, 3 ikincilik, 5 de üçüncülük derecesi elde ettiği bildirildi.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da sona eren milli takımlar teknik direktörü Mehmet Güçlü nezaretinde katıldıkları şampiyonada Selçuk Üniversitesi olarak 10 sporcunun derece elde ettiğini belirtti.

Kaya açıklamasında, "Selçuk Üniversitesi olarak 2 kupa alarak şampiyonaya damgamızı vurduk. Tüm sporcularımızı bu başarısından ötürü tebrik ediyorum. Rektörümüz Mustafa Şahin ile Rektör Yardımcımız Ahmet Kaar Karabulut hocalarımıza takımımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Mehmet Güçlü de, üniversiteli sporcuları gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı kutladığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:35 Kaynak: AA

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