Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, Silifke'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve beraberindeki rektör yardımcıları Selçuk Üniversitesi Silifke - Taşucu Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Aksoy, daha sonra Silifke - Taşucu Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunu gezdi.

Aksoy, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya da nezaket ziyaretinde bulunarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.