Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, Silifke'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve beraberindeki rektör yardımcıları Selçuk Üniversitesi Silifke - Taşucu Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Aksoy, daha sonra Silifke - Taşucu Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunu gezdi.
Aksoy, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya da nezaket ziyaretinde bulunarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:55 - Kaynak: AA
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