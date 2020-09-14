Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aksoy, Hüyük'ü ziyaret etti - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Rektör Aksoy, beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretinde, ilçe merkezinde inşaat çalışmaları yarım kalan Selçuk Üniversitesi Hüyük Meslek Yüksekokulu inşaatını yerinde inceledi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de eşlik ettiği Rektör Aksoy'a yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verirken, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür etti.

Rektör Prof.Dr.Aksoy, beraberindekilerle birlikte ziyaretinin son durağında Hüyük'ün Çavuş Mahallesi'nde bulunan sanatçı köyü Sonsuz Şükran Köyü'nü de gezdi.