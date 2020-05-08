Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin'den Seydişehir Emniyetine ziyaret - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Seydişehir Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir'i ziyaret etti.

Şahin, ziyaret sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgiler verirken, Özdemir ise ilçede virüs nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Mustafa Şahin, "Her iki kurumun, iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar devam edecek. Sayın Müdürümüze çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir de "Sayın Rektörümüze ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendileriyle Kovid-19 ve alınan tedbirler kapsamında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.