Selçuk Üniversitesi Resim Bölümü öğrencisi 6 ödülün sahibi oldu - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Elçin Mustafayev, Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen resim yarışmalarında 6 ödülün sahibi oldu.

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Elçin Mustafayev, İstiklal Marşı'nın 100'üncü Yılı Resim Yarışması'nda "İstiklal Milletimin" isimli çalışmasıyla mansiyon ödülü, Niğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğunca gerçekleştirilen "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir" temalı resim yarışmasında "Niğde" adlı eseriyle ikincilik ödülünü aldı.

Mustafayev yine Niğde Belediyesi - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından koordine edilen Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması'nda ise "Birlik Beraberlik" isimli çalışmasıyla ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gazikültür AŞ ortaklığıyla organize edilen, 570 eser sahibinin bin 343 çalışmayla katıldığı Gaziantep Milli Mücadele Kahramanları Portre Yarışması'nda da "Dr. Mecit Barlas" ve "Müfide Ferit" isimli çalışmalarıyla başarı ödülünün sahibi olurken, aynı yarışmada "Dayı Ahmet Ağa" adlı eseriyle de sergileme ödülü aldı.