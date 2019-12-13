Selçuk Üniversitesi ve SMMMO arasında protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi ve SMMMO arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi ve SMMMO arasında protokol imzalandı

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Tezsiz Yüksek Lisans ile Eğitim İş Birliği protokolü imzalandı.

Selçuk Üniversitesi ve SMMMO arasında protokol imzalandı, System.String[]

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Tezsiz Yüksek Lisans ile Eğitim İş Birliği protokolü imzalandı.


Rektörlük Makam Odasında imzalanan protokole; SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, müdür yardımcıları, oda temsilcileri ve akademisyenler katıldı.


Protokolle ilgili açıklamada bulanan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'yla uzun bir süredir, beraber çalışıyoruz. Çok verimli güzel programlar icra ettik. Hem oda temsilcileri ile oda üyelerinin bireysel gelişimine katkı sağlamak anlamında hem de üniversitemizle iş birliğini artırmak anlamında yapılan bu protokolün önemli olduğunu düşünüyoruz. 4 yıl önce yapmıştık protokolü bu sene tekrar yenilemiş olduk. İnşallah bundan sonra da hayırlı verimli çalışmalara vesile olur. Bize, gösterdikleri teveccühten dolayı oda başkanımız şahsında bütün mali müşavirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı


Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal ise, "Selçuk Üniversitemiz ile yüksek lisans eğitimi olmak üzere uzlaştırmacılık, konkordato ve bilirkişilik eğitimleri 4 yıldır, hocalarımızla birlikte gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Hocalarımıza da sizin nezdinizde teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:58 Kaynak: İHA
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