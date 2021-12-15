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Selçuk Üniversitesinde "Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov" programı düzenlendi - Son Dakika

Selçuk Üniversitesinde "Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov" programı düzenlendi

15.12.2021 13:36
Selçuk Üniversitesinde "Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov" programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi'nde, Kırgızistan bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü ve Yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 93'üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi'nde, Kırgızistan bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü ve Yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 93'üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kırgızistan Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen "Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov" programı, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın, Orta Asya'nın parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Aytmatov'un gönül coğrafya bağlarını güçlü tutan bir isim olduğunu belirten Aksoy, "Cengiz Aytmatov, Kırgızistan'a gitmeden, bize o bozkırları anlatan ve her zaman oradaki kültürü geliştiren önemli bir isim oldu. Selçuk Üniversitesi'nde dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın bağımsızlığını kutlamak, Cengiz Aytmatov'u anmak bizleri mutlu ediyor. Gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"Cengiz Aytmatov, bütün Türk halklarının gururu oldu"

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de düzenlenen programın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Aytmatov'un bütün eserlerinin Türkçeye çevrildiğini, kütüphanelerde ve kitapçılarda rahatlıkla bulunabildiğini anlatan Ömüraliyev, şunları kaydetti:

"Dünyada kitapları en çok okunan yazarlardan biri Aytmatovdur. 176 dile çevrilen eserleri, dünya edebiyatının gelişimine de katkı sunuyor. Bütün Türk halklarının gururu olan Aytmatov'un eserlerinde yer verdiği felsefi, ahlaki ve sosyal konular bugün de güncelliğini korumaktadır."

Kırgızistan tanıtım videosunun izlendiği programda, öğrenciler Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi" adlı eserinden "Nurgazının" konuşma sahnesi, "Toprak Ana" eserinden "Maysalbek'in Mektubu" sahnesi, "Gün Olur Asra Bedel" eserinden "Mankurt" sahnesini de canlandırdı.

Selçuk Üniversitesi, Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesinde 'Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesinde "Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov" programı düzenlendi - Son Dakika
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